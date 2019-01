Vegvesenet styrkar kontrollen av utanlandske vogntog i Nord-Noreg

innenriks

– I går bad eg Statens vegvesen sjå på moglegheiter for å auke kontrollane i Nord-Noreg med tanke på den situasjonen vi har der, og om nødvendig flytte på ressursar. Dei vil no styrke kontrollverksemda si nord i landet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til ABC Nyheter tysdag.

Tollvesenet skal kontrollere dekk og kjetting på tungtransport ved grenseovergangane i nord.

Det skjer mellom anna etter at ein 22 år gammal mann hamna i koma som følgje av at eit utanlandsk vogntog fekk sleng og trefte bilen til mannen. Ulykka skjedde utanfor Tromsø 7. januar.

Senterpartiet kravde etter ulykka at regjeringa innfører strakstiltak i Nord-Noreg for å hindre fleire trafikkulykker med vogntog på krevjande vinterføre.

På lengre sikt håper Dale fleire tiltak kan betre trafikktryggleiken. Frå 2020 skal vinterkompetanse vere ein del av opplæringa i alle EU- og EØS-land. Dermed blir glattkøyring eit førarkortkrav for yrkessjåførar over heile Europa.

– Regjeringa undersøkjer òg nasjonalt og internasjonalt handlingsrom for å stramme inn krava til dekk, seier Dale.

I 2016 konkluderte Transportøkonomisk institutt (TØI) med at utanlandske tunge godsbilar har mykje høgare risiko for å bli involverte i trafikkulykker enn norske tunge godsbilar.

«Utanlandske tunge godsbilar har tre gonger høgare risiko for å bli involverte i eineulykker som norske tunge godsbilar, dobbelt så stor risiko for møteulykker, og nesten dobbelt så stor risiko for kollisjon med eit køyretøy som køyrer i same retning. Utanlandske sjåførar i Noreg ser òg ut til å ha høgare sannsyn for å utløyse dødsulykker enn norske sjåførar», heitte det i rapporten.

(©NPK)