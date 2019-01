Aftenbladet: Leiterefusjonsordninga blir ikkje endra

innenriks

Å få endra ordninga, som gir oljeselskapa eit skattefrådrag for leitekostnadar, har vore eit sentralt krav frå Venstre i forhandlingane. Venstre argumenterer for at eit strammare regime for oljenæringa er nødvendig i klimapolitikken.

Men det blir ikkje gjort noko med ordninga, får Aftenbladet opplyst torsdag ettermiddag.

For både Høgre og Framstegspartiet har det vore eit sentralt forhandlingskrav at ordninga ikkje skal endrast. Eit hovudargument er at oljenæringa treng stabile rammevilkår.

Dei fire partia sat torsdag kveld kvar for seg på Gardermoen for å ta stilling til regjeringsplattforma, som er forhandla fram dei siste to vekene.

