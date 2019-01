Breivik: Klima har vore hovudprioritet

innenriks

– Jeløya-plattforma var veldig god. Eg håpar landsstyret og stortingsgruppa er einig i at dette er vel så bra, seier Breivik til pressefolk rett før regjeringspartia Høgre, Frp og Venstre skal ta stilling til resultatet av forhandlingane med KrF.

Breivik seier det ville vere hyggeleg om dagen endar med at KrF seier ja og Venstre får fleire sentrumskollegaer rundt regjeringsbordet.

På spørsmål om han vil avsløre nokon sigrar Venstre har fått under forhandlingane på Granavolden, svarar han:

– Eg kan ikkje nemne nokon sigrar, men eg kan seie at vi gjekk inn i forhandlingane med klima som hovudprioritet, at Noreg skal vere ein god rollemodell og pådrivar internasjonalt, men òg klimapolitikk for norsk næringsliv, grøn vekst og distriktsarbeidsplassar, seier han.

Han vedgjekk at han hadde byrja å kjenne på «brakkesjuke» mens forhandlingane gjekk føre seg.

– Det var ein av dei tinga som var krevjande: Å sitje på Hadeland og sjå ut over nykøyrde skispor på jorda kvar dag, seier Breivik.

