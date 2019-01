innenriks

Det skriv DN, som har fått tilgang til den delen av plattforma som handlar om skattar og avgifter. Ved 20.15-tida torsdag kveld var det framleis ope om Høgre, Framstegspartiet, Venstre og KrF vil slutte seg til den framforhandla plattforma.

Endringa i taxfree-ordninga frå 2014 der tobakkskvoten kan bytast inn i to flasker vin, blir vidareført. Det inneber at reverseringa som KrF fekk gjennomslag for i fjor haust, ikkje blir noko av.

