Norskfødde med innvandrarforeldre får færre barn enn snittet

Kvinner som har innvandra til Noreg, føder i snitt 1,93 barn. Talet for fruktbarheit for norskfødde kvinner med innvandrarforeldre er 1,54. Det er lågare enn tilsvarande tal for kvinner i befolkninga elles, som føder 1,56 barn. Dette viser hittil upubliserte tal Klassekampen har fått frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Men norskfødde med innvandrarbakgrunn er framleis ei ung gruppe, noko som gjer tala usikre. Blant dei 17.000 norskfødde med foreldre som er innvandra frå Pakistan, er berre halvparten 18 år eller eldre.

– Den nest største gruppa norskfødde med innvandrarbakgrunn er norsksomaliarane. Der er 8 av 10 under 15 år. På tredjeplass kjem barn av polske innvandrarar. Der er heile 66 prosent yngre enn 6 år, seier Minja Tea Dzamarija, seniorrådgivar i SSB, til Klassekampen.

– Somaliarane har høgst fruktbarheit, mens det er veldig mange nasjonalitetar som har eit samla fruktbarheitstal som er lågare enn anna befolkning. Det gjeld kvinner frå mellom anna Filippinane, Thailand og ein del latinamerikanske land, seier Dzamarija, som seier personar med innvandrarbakgrunn ikkje vil utgjere eit fleirtal i Noreg med det første.

– I SSBs befolkningsframskriving vil innvandrarar og norskfødde med innvandrarbakgrunn til å utgjere ein del på 33 prosent i 2060. Det er hovudalternativet, altså det meste sannsynlege alternativet, seier Dzamarija til Klassekampen.

I dette alternativet er fruktbarheitstalet for innvandrarkvinner berekna til å vere 2,1, altså noko meir enn dagens 1,93.

