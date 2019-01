Ny rapport slår fast at innvandrarar tok jobbane til fattige nordmenn

innenriks

– Funna våre viser at svaret på dette spørsmålet er eit klart «ja», skriv forskarane ved Frisch-senteret i rapporten «Immigrasjon og sosial mobilitet» omtalt av Aftenposten.

Ifølgje rapporten, som er bestilt av arbeid- og sosialminister Anniken Hauglie (H), har den historiske høge innvandringa til Noreg svekt jobbmoglegheitene for norskfødde som voks opp i fattige familiar, samanlikna med dei som kjem frå rike familiar.

Frå 1992 til 2016 auka delen til innvandrarane i den vaksne befolkninga i Noreg frå 5 til 18 prosent, og kartlegginga viser at dei som kom i arbeid byrja i yrke som tidlegare var dominert av norskfødde frå lågare sosiale lag.

Auka skilnadene

For norskfødde frå dei 20 prosent fattigaste heimane fall sysselsetjinga med over 3,2 prosentpoeng i aldersgruppa 33 til 36 år, samanlikna med middelklassa.

Forskarane konkluderer med at innvandringa til Noreg frå låginntektsland auka skilnadene mellom nordmenn med ulik sosial bakgrunn, både i inntekt og sysselsetjing.

– Vi ser at innvandringa forklarer kvifor nordmenn som er vakse opp i fattige familiar, har sakka akterut inntektsmessig i forhold til andre grupper, seier Knut Røed ved Frisch-senteret.

75 prosent kan forklarast med innvandring

Dataa viser òg at skilnadene i inntektsrangering mellom norskfødde frå dei fattigaste heimane og middelklassa har auka dei 20 siste åra, og no er på over 30 prosent.

– Analysen vår tyder på at om lag 75 prosent av dette fallet kan forklarast av innvandring, seier forskar Røed til Aftenposten.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie seier i ein kommentar på e-post til NTB at sjølv om handel og opne grenser har vore viktig for Noreg, har vi òg sett kva som kan skje viss delar av ei befolkning sakkar akterut på lønn.

– Vi skal verne om jobbane våre. Ikkje ved å stengje grensene, men ved å kvalifisere og utdanne ungdommane våre til jobbar som trengst, heve statusen til yrkesfaga og slå knallhardt ned på arbeidslivskriminalitet og useriøse arbeidsforhold, seier ho.

