Nytt bingoregelverk opnar for høgare toppgevinstar

innenriks

– Formålet med endringane er å styrke bingo som eit sosial møtestad og spel på den norske marknaden, og gi bransjen moglegheit for teknisk utvikling, seier kulturminister Trine Skei Grande (V) i ei pressemelding.

Dei nye endringane i bingoregelverket følgjer opp stortingsmeldinga «Alt å vinne – ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk.»

– Samtidig vil dette halde oppe inntektsgrunnlaget til mindre foreiningar og lag som får overskot frå bingo, seier kulturministeren.

Endringane opnar mellom anna for at personar kan delta i hovudspel på bingo via internett «på nærare vilkår.» Lotteri- og stiftelsestilsynet skal evaluere ordninga med nettspel i løpet av to år. Eit krav her er at spelet er knytt til ein fysisk bingohall i sanntid.

For såkalla databingo blir 30-sekundarsregelen endra slik at det enkelte spelet skal ta minimum 30 sekund, i staden for at det skal vere 30 sekund pause mellom spela. Dette vil truleg bety auka omsetnad på databingo, trur bransjen. I tillegg blir maksimumsgevinsten auka i hovudspelet frå 5.000 kroner til 10.000 kroner.

(©NPK)