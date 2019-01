innenriks

Pensjonsreforma fortset, og vi aukar den alminnelege aldersgrensa i staten til 72 år. I tillegg skal talet på tilsette i statsforvaltinga vere lågare i 2021 enn i 2017, heiter det i ei melding på Høgres nettside.

Her heiter det òg at kommunereforma skal vidareførast og regionreforma skal gjennomførast, noko som skal føre til at det totalt vil bli færre heiltidspolitikarar.

(©NPK)