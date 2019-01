Rapport: Forbruket av kjøtt og sukker må halverast

innenriks

Organisasjonen EAT, som vart grunnlagt av Gunhild Stordalen, har i samarbeid med det medisinske tidsskriftet Lancet sett på kva som må til for å fø den antekne befolkninga til jorda på ti milliardar i 2050.

Dei meiner det må store endringar til.

I rapporten som vart offentleggjort ein halvtime over midnatt natt til torsdag, kjem det fram at det globale forbruket av mat som raudt kjøtt og sukker må reduserast med om lag 50 prosent, mens forbruket av nøtter, grønsaker og belgfrukter må doblast.

Målet er at kosthaldet totalt skal ha eit kaloriinntak på omtrent 35 prosent fullkost og rotgrønsaker, proteinkjelder hovudsakleg frå planter, i tillegg til omtrent 14 gram raudt kjøtt og 500 gram grønsaker per dag.

Platebaserte råvarer

– Kosthaldet i verda må forandrast drastisk. Fleire enn 800 millionar menneske opplever matmangel, og endå fleire har eit svært usunt kosthald som bidreg til tidleg død og sjukdom, seier Dr. Walter Willet i ei pressemelding. Han er ein av to hovudforfattarar bak rapporten.

– Sunt kosthald må ha eit tilpassa kaloriinntak og bestå av varierte, plantebaserte råvarer, små mengder animalsk basert mat, umetta feitt framfor metta, og lite raffinert korn, prosessert mat og tilsett sukker, føyer han til.

Må tilpassast

Det kjem fram i rapporten at måla må tilpassa lokalt. Til dømes blir det i Nord-Amerika ete nesten 6,4 gonger med den anbefalte mengda kjøtt, mens land i Sør-Asia berre et halvparten av den anbefalte mengda.

Alle land i verda et meir grønnsaker med stivelse, som til dømes pota, enn anbefalt, ifølgje rapporten. Størst er overforbruket i Afrika sør for Sahara der det er 7,5 gonger meir enn anbefalt.

Jordbruksrevolusjon

– Dette er ikkje noko mindre enn ein ny, global jordbruksrevolusjon. Det finst ingen mirakelkur for å kjempe mot skadeleg matproduksjonspraksis, men ved å definere og kvantifisere trygge operasjonelle rammer for matsystem kan vi identifisere kosthald som vil ta vare på helsa til menneske og stø opp under miljø og berekraft, seier den andre hovudforfattaren, Johan Rockström.

EAT-Lancet-kommisjonen er eit treårig prosjekt som har samla 37 ekspertar frå 16 land med kompetanse innan helse, ernæring, berekraftig miljø, matsystem, økonomi og politisk styring.

Dei meiner at mangelen på vitskaplege mål for sunne kosthald har avgrensa initiativa for å forbetre matsystemet.

