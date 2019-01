Siv Jensen: Frp har aldri vurdert å differensiere barnetrygda

innenriks

I eit intervju med TV 2 torsdag førre veke tok Amundsen til orde for å avgrense eller stanse barnetrygda for barnerike familiar – og grunngav det i hovudsak med at det skulle hindre at innvandrarfamiliar får mange barn.

– Det har vore mykje diskusjon om Per-Willy Amundsens utsegn førre veke. Frp har aldri vurdert å differensiere barnetrygd på grunnlag av etnisitet. Det er ikkje aktuelt. Dette kom heilt feil ut og er ikkje akseptabelt, men eg har snakka med Per-Willy, og han har sagt at han ikkje har meint det slik, og det synest eg er bra, seier Jensen i eit Facebook-innlegg torsdag.

– Men eg deler bekymringa over at for mange innvandrarar ikkje kjem i jobb. Det handlar om at ein skal klare å forsørgje seg sjølv og familien sin. Vi må sørgje for å ha ordningar som stimulerer til å komme seg i jobb og få færre som lever på stønader, seier Jensen.

Innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim bekrefta i helga at temaet har vore oppe på dei to møta til innvandringsutvalet til partiet. Helgheim er nestleiar i utvalet.

– Frp har ei tilnærming til politikk som er slik at reglar skal gjelde for alle. Vi pleier ikkje å skilje på der ein kjem frå. Å kutte barnetrygd etter barn nummer tre, er ikkje forankra i partiet. Dette forslaget er noko som kjem frå Amundsen, slo Helgheim fast.

(©NPK)