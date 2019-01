Solid nedtur for Frp på ny måling

innenriks

– Sjølv om det berre er resultatet på valdagen som tel, indikerer dette at vi må mobilisere. Samtidig har den siste tida vore prega av regjeringsforhandlingar med mykje fokus på prosessar og spel. Eg trur ikkje det har vore ideelt, seier parlamentarisk nestleiar Helge André Njåstad i Frp til FriFagbevegelse.

Tilbakegangen til Venstre på 2 prosentpoeng til ei oppslutning frå 2,4 prosent av veljarane betyr at partiet er langt under sperregrensa på 4 prosent.

Partibarometeret for januar er laga av Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB), Dagsavisen og LO Media.

Av dei andre partia som har sete i regjeringsforhandlingar på Hadeland, har Høgre ei stabil oppslutning på 22,9 prosent (-0,1 prosentpoeng). KrF får ein liten framgang på 0,4 prosentpoeng til ei oppslutning på 3,7 prosent.

For opposisjonen viser målinga 28,5 prosent for Ap (+1,3 prosentpoeng frå desember), 12,6 prosent (+0,7) for Sp, SV får støtte av 7,9 prosent (+2,1 prosentpoeng), MDG får ei oppslutning på 3,2 prosent (-0,4), mens Raudt har støtte frå 5,5 prosent (+0,4).

Mandatutrekninga gir solid raudgrønt fleirtal med 91 stortingsplassar for Ap, SV og Senterpartiet. Dei fire borgarlege partia som torsdag legg fram ei felles regjeringsplattform får berre 66 mandat. I dag har dei fire borgarlege partia 88 plassar på Stortinget.

Raudt får ti plassar, mens MDG held på sitt eine mandat.

Målinga vart gjennomført i tidsrommet 8.–14. januar. 957 personar er spurde kva dei vil stemme dersom det var stortingsval i morgon. Feilmarginen på målinga er ikkje oppgitt.

