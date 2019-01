Unge på byen bruker mindre narkotika og er litt meir edru

innenriks

Studien av rusmiddelbruk er utført av Folkehelsedirektoratet blant folk «på byen» i Oslo og seks andre byar på Austlandet. Han viser at ni av ti var påverka av alkohol då dei tok del i undersøkinga og hadde ein gjennomsnittleg promille på cirka 1,0.

I tillegg hadde ein av fire nyleg brukt illegale stoff, der dei mest vanlege var cannabis, kokain, MDMA/ecstasy, amfetamin, og NPS. Fire av ti deltakarar var kvinner og gjennomsnittsalderen for utvalet var 26 år.

Formålet med undersøkinga er å samanlikne rusmiddelbruk i Oslo frå 2017 med ein tilsvarande studie frå 2014 og undersøkje om rusmiddelbruken i Oslo er annleis enn i andre byar på Austlandet.

Resultata viser at bruk av alkohol og narkotika i 2017 framleis var høg blant ungdommar på Austlandet. Like mange hadde drukke alkohol som i 2014, men færre hadde høg promille i 2017. Narkotikabruken var gått noko ned, sjølv om bruk av MDMA/ecstasy hadde auka.

Øyvind Giæver i Helsedirektoratet er bekymra over at mange blandar alkohol og dop.

– Ifølgje denne undersøkinga så har omtrent kvartparten av dei som er på desse stadene ein promille som tilseier at dei ikkje burde fått servering. Det er ei oppfordring til at bransjen tek eit ansvar, og at kommunane gjer det, og at vi som helsestyresmakter gjer det. Kanskje bør vi snakke meir saman alle saman, seier Giæver til NRK.

