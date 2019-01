Datasystem ved sjukehusa i Helse søraust er nede

innenriks

Sjukehusa i Helse søraust måtte fredag formiddag gå over til gammaldagse papirjournalar på grunn av at det elektroniske pasientjournalsystemet Dips knelte.

Dermed er sjukehusa gått over til raud beredskap, bekreftar kommunikasjonssjef Trude Julie Dommersrud i Sykehuspartner til NTB.

Raud beredskap betyr at alle ressursar er sett inn for å løyse situasjonen. Sykehuspartner kan førebels ikkje seie kva som er feilen. Dei var fredag ettermiddag framleis i gang med kartlegging.

Sykehuspartner kan heller ikkje seie kor mange sjukehus som er ramma.

Administrasjonen i Helse søraust bekreftar at anlegget slutta å verke tidleg på ettermiddagen fredag, og at fleire sjukehus er ramma. Dei er gått over til manuelle rutinar.

På Oslo universitetssjukehus som er det største sjukehuset i helseområdet, bekreftar dei at alle har gått over til penn og papir.

– Vi er gått over til papirrutinar, seier informasjonsrådgjevar Hedda Holt ved helseføretaket til NTB.

Sykehuspartner leverer IKT-tenester til heile helseområdet.