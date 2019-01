KrF-arar melder seg ut i protest

innenriks

I eit ope brev signert seks KrF-medlemmer frå Suldal, Stavanger, Sandnes, Forsand og Sola står det at å sitje i regjering «med ytre høgrefløy gjer noko med KrF sin sjel».

Blant avsendarane er Svein Helgesen, tidlegare vararepresentant på Stortinget for KrF, og Ole Tom Guse, tidlegare ordførar i Forsand, skriv Stavanger Aftenblad.

– KrF er framleis partiet mitt, som står for den politikken eg er mest einig i. Men det blir vanskeleg for meg å måtte svare for dei politiske vedtaka KrF må gå med på i regjering, seier Ole Tom Guse til avisa.

I brevet kjem det fram at dei som medlemmer «ikkje lenger kan identifisere seg med og støtte eit politisk prosjekt basert på kompromiss med dei andre tre partia frå dag tid, og som noko nye «blanke» sigrar til Frp», skriv Dagen. Dei understrekar at det ikkje er lett for dei å forlate partiet.

Tek konsekvensen

I tillegg har òg Odd Anders With i Trøndelag KrF valt å melde seg ut av partiet, skriv Adresseavisen. Han seier til avisa at han undervegs i regjeringsforhandlingane har tippa at det var 80 prosent sjanse for at KrF ville ende i regjering.

– Men eg valde å tru på dei siste 20 prosentane og ikkje gi meg før målstreken. I kveld passerte vi målstreken, og som ein konsekvens av det har eg meldt meg ut no i kveld, seier With. Trønderen var ein av dei «raude» delegatane i KrF, som støtte avgåtte partileiar Knut Arild Hareide ønske om å gå inn i regjeringsforhandlingar med Arbeidarpartiet i fjor haust.

Tek ikkje attval

Ein annan som tek konsekvensen av at KrF har sagt ja til å gå i regjering med Frp, er Dag Sele, fylkesleiar i Hordaland KrF og sentralstyremedlem i partiet. Han var ein av dei som stemde mot regjeringsplattforma. Han seier til NRK han trekker kandidaturet sitt for ein ny periode som sentralstyremedlem. Han skal likevel fortsetje som medlem av partiet.

