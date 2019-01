Noreg får likevel nytt Vikingtidsmuseum

innenriks

I fråsegna heiter det at regjeringa skal starte arbeidet med bygging av Vikingtidsmuseet på Bygdøy.

Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V), rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo og museumsdirektør Håkon Glørstad markerte at det er gitt klarsignal for byggjeprosjektet i Vikingskiphuset på Bygdøy fredag.

– Dette gjer at vi kan sikre og verne skip og samlingar for framtida. Dette er verdsarven vår, han skal vi ta vare på, og eg er svært glad for at all tvil no er borte – no skal det byggjast nytt vikingtidsmuseum, seier Nybø.

Det nye museet blir på 13.000 kvadratmeter, der 5.000 kvadratmeter blir utstillingsareal. Siktemålet er å skape eit levande museum med utstillingar som blir oppdaterte og formidlar vikingtida på ein stimulerande måte.

I tillegg blir det butikk, restaurant, moglegheit for å halde arrangement og ein museumsspark.

– Vikingarven er viktig

– Av alle bygg og byggjeprosjekt som er klare til å få startløyving, er eg veldig glad for at den nye regjeringa har løfta fram Vikingtidsmuseet. Dette var viktig for Venstre, og vikingarven er viktig for landet, seier Nybø.

Vikingtidsmuseet på Bygdøy er ein del av Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. I museet finst gravfunna frå Tune, Gokstad, Oseberg og Borre.

Det viktigaste målet med eit nytt museum er å sikre tilgang til kulturhistorisk kunnskap og forståing av vikingtida, auka sikkerheit for vikingtidssamlinga og gi betre arbeidsforhold for dei tilsette.

– Heilt fantastisk

Museumsdirektør Håkon Glørstad meiner det er avgjerande for sikkerheita til samlinga å få på plass eit nytt museum så raskt som mogleg.

– Vi har lenge visst at vi må gjere noko for å sikre dei på ein forsvarleg måte for framtida, og her betyr faktisk tida noko. At regjeringa no går inn for dette er heilt fantastisk. Vi vil gjerne takke kunnskapsminister Iselin Nybø for å ha løfta fram denne saka i dei avgjerande forhandlingane seier han i ei pressemelding.

UiO-rektor Svein Stølen er svært glad, men òg letta. Det var stor skuffelse på universitetet då museet ikkje kom med i det endelege statsbudsjettet for 2019, som vart vedteke før jul.

– Det har gitt fleire ved UiO søvnlause netter. No er vi inne i ein ny fase. Dette er viktig for kultur- og kunnskapsnasjonen Noreg og for Universitetet i Oslo, fastslår han.

