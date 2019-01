Ny regjering skal sjå på straffesystem for menneskerettsbrot

innenriks

– Regjeringa vil greie ut korleis Noreg, som del av ei brei felleseuropeisk løysing, kan bidra til utvikling av eit sanksjonsregime mot personar for grove brot på menneskerettane, heiter det i regjeringserklæringa.

Ho vart presentert seint torsdag kveld på Gardermoen.

Eventuelle sanksjonar kan rettast mot einskildpersonar som står bak eller gir ordre om grove brot på menneskerettane, som tortur, forsvinningar, utanomrettslege avrettingar, valdtekter, slaveri og menneskehandel.

Innreisenekt til Noreg eller frys av eigedelar som bankkonto eller eigedommar, kan vere døme på sanksjonar. Straffetiltaka vil rette seg mot personar som misbrukar den offisielle stillinga si eller som er formell og/eller reell leiar av private organisasjonar.

Den norske Helsingforskomité har lenge ivra etter eit system for målretta menneskerettssanksjonar.

– EU har vedteke å greie ut slike sanksjonar, og vi er glad for at den nye regjeringa vil at Noreg på denne måten blir med i ein dugnad for å styrkje menneskerettane der dei blir krenkt mest, seier den assisterande generalsekretæren til organisasjonen Gunnar M. Ekeløve-Slydal.

(©NPK)