Nye reglar gjer at Sparebank 1 krev pass for å bruke BankID

– Hensikta er å verne både kunden og banken opp mot kvitvasking, ID-tjuveri, svindelforsøk, terrorfinansiering og annan økonomisk kriminalitet, forklarer kommunikasjonsdirektør Hans Tronstad i Sparebank 1 SMN til Adresseavisen.

Den nye lova har strengare krav til legitimering slik at bankane skal vere sikre på kven kundane deira er, og reglane krev personleg oppmøte.

Mange har registrert seg i den personlege elektroniske legitimasjonstenesta BankID, men ikkje alle treng å gå i banken sin og vise pass for å fortsetje å bruke BankID.

– Frå 2007 har styresmaktene kravd at pass skal liggje til grunn for kundeforholdet. Det betyr at vi har godkjent legitimasjon for dei som har vorte kundar etter 2007, men at vi enno manglar for ein del av dei som vart kundar i banken før dette, seier Tronstad.

Frå kundane blir varsla gjennom nettbanken sin, e-post og SMS har dei to veker på seg å oppsøkje banken. Om ikkje blir BankID-en mellombels sperra.

Utanlandske statsborgarar som ikkje har norsk pass, kan framvise alternativ dokumentasjon, som opphaldskort i tillegg til pass.

DNB opplyser til NTB at kundane deira ikkje treng å gjere noko.

