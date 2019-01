Regjeringa gav ut rekordmange olje-løyve for andre år på rad

innenriks

Totalt vart det gitt ut 83 leiteløyve i fjor, kor av 14 av dei var i Barentshavet, skriv Klassekampen.

Løyva vart gitt ut gjennom TFO-ordninga (tildeling i førehandsdefinerte område), som sidan i 2003 har vore måten å dele ut løyve på i Noreg.

Meininga var at TFO skulle vere ei tilleggsordning for å stimulere leiting i allereie eksisterande, modne oljefelt i Norskehavet og Nordsjøen. Men no har ordninga ifølgje avisa vorte den viktigaste forma for utlysing.

Mellom anna trekker Klassekampen fram at området no gjeld store delar av det sørlege Barentshavet, der nye område har gått frå å vere umodne til modne på under eitt år.

Det reagerer Miljødirektoratet på. Ifølgje leiar Silje Ask Lundberg er det berre petroleumsfaglige omsyn og ikkje miljøomsyns som blir teke når nye område blir vurdert. Direktoratet har åtvara mot utviding med tanke på viktige miljøverdiar, og er mellom anna bekymra for sjøfuglen.

– Dei miljøfaglige rådane blir hensyntatt ved alle konsesjonsrundar på norsk sokkel, og avveid mot andre omsyn. Dei avveininger som er gjort er forankra i eit brei fleirtal på Stortinget, seier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) til avisa.

(©NPK)