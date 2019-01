Sju og eit halvt års fengsel for drapsforsøk på bussjåfør i Bergen

innenriks

Den 37 år gamle mannen har forklart at han følte seg overvaka i si eiga leilegheit 22. oktober 2017 og at han gjekk ut for å melde saka til politiet. Ved busshaldeplassen på Birkelundstoppen i Bergen såg han ein mann med headset inne i ei bu, og 37-åringen seier han følte seg livredd og trua.

Inne i bua sat ein bussjåfør som hadde spisepause. Han har i ettertid forklart at han vart dregen ut av bua, kasta i bakken, slått og sparka utan noka årsak.

Under basketaket mista sjåføren eit nøkkelknippe som den no dømde mannen deretter brukte til å stikke sjåføren i auga med. Mannen tok dessutan kvelartak på sjåføren som òg fekk armbrot. Sjåføren vart påført alvorlege skadar og har mellom anna mista synet på det eine auga.

Gulating lagmannsrett konkluderer med at 37-åringen på tidspunktet var i ein psykose som kom av sjølvskulda rus, noko som ikkje fritek frå straff.

– Ved straffeutmålinga vektlegg lagmannsretten i skjerpande retning at drapsforsøket er utført på ein svært brutal, bestialsk og smertefull måte. Det dreier seg eit drapsforsøk på ein bussjåfør i teneste, som har vorte utsett for blind tilfeldig vald som han ikkje hadde noka moglegheit til å føresjå eller å verne seg mot, heiter det i dommen.

Lagmannsretten finn ingen formildande omstende.

Då saka vart behandla i Bergen tingrett i juni, vart mannen dømt til fengsel i sju år. 37-åringen anka dommen, men lagmannsretten valde altså å skjerpe straffa.

Han er også dømd til å betale offeret oppreisningserstatning på 300.000 kroner.

