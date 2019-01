Forsvarssjefen åtvarar: Noregs forsvarsevne er for dårleg

innenriks

Spesielt gjeld det Marinen og landstyrkane, meiner han.

– Vi må ha større kraft og høgare tempo i arbeidet med å styrke forsvarsevna vår, sa forsvarssjefen i ein tale i Oslo Militære Samfund måndag.

Bruun-Hanssen meiner Noreg ikkje vil klare å nå kravet om å bidra til Natos nye initiativ kalla «fire gonger 30». Det inneber at alliansen skal kunne stille 30 bataljonar, 30 krigsfartøy og 30 jagarflyskvadronar i Natos område innan 30 dagar.

– Slike bidrag kan ikkje oppfyllast med dagens struktur og vil krevje eit større volum av landstyrkar og maritime kampfartøy, seier han.

Han viser til rådet han sjølv gav då regjeringa skulle meisle ut ein langtidsplan for Forsvaret fram til 2020, om å sikre ein nøktern forsvarsstruktur.

– I dag er realiteten at det minimumsforsvaret ikkje lenger er minimum. Det er for lite til at Forsvaret over tid kan klare pliktene våre nasjonalt og internasjonalt, seier han.

Han seier òg at Forsvaret har avgrensa personell i befolkningstette Sør-Noreg til å hjelpe politiet i å verne folk mot terrorangrep.

(©NPK)