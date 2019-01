Frp beheld sju og Venstre sine tre statsrådar

innenriks

Frp slepp dermed å gi frå seg statsrådar, kunne VG og TV 2 fortelje måndag. Også NTB sit på opplysningar om at Frp beheld det talet på statsrådar som partiet har i dag.

Konstituert KrF-leiar Olaug Bollestad, nestleiar Kjell Ingolf Ropstad og tidlegare byråd i Bergen Dag Inge Ulstein er venta å bli utnemnt når regjeringa blir utvida frå tre til fire parti, etter at både Høgre, Frp, Venstre og KrF sa ja til ei ny regjeringsplattform.

Beredskapsminister

Bollestad ligg an til å bli landbruksminister, Ropstad barne- og familieminister og Ulstein kanskje utviklingsminister i fleirtalsregjeringa.

Ifølgje NRK kan Frp-statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde bli statsråd med ansvar for beredskap i Justisdepartementet. Partikollega Tor Mikkel Wara fortset som justisminister med eit litt mindre ansvarsområde enn i dag. Også VG sit på tilsvarande informasjon.

I så fall er sitjande landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) ferdig som statsråd i denne omgangen, mindre enn eit halvt år etter at han tiltredde.

Likestillingsflytting

Ansvaret for likestillingspolitikken vil ifølgje fleire medium bli flytta til Venstre-leiar Trine Skei Grande i Kulturdepartementet når Ropstad blir barne- og familieminister. Ansvaret for trussamfunn blir flytta motsett veg.

Det er ikkje bekrefta om sitjande barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) får ny jobb i regjeringa eller om ho er ferdig som medlem av Solbergs mannskap.

Med Ulstein som ny utviklingsminister vil statsminister Erna Solberg (H) enten finne ein ny posisjon i regjeringa for sitjande utviklingsminister Nikolai Astrup (H) – eller komme opp med ei god forklaring på kvifor han blir send tilbake til Stortinget.

Syversen koordinator

KrFs moglege statsrådskabal hadde lenge tidlegare parlamentarisk leiar og finanspolitisk talsmann i partiet Hans Olav Syversen som eit mogleg namn på lista.

Syversen er òg ønskt som ny partileiar av fleire fylkeslag, som ser på Ropstad som for involvert i den opprivande striden om vegvalet til partiet.

Men overfor Dagbladet avviser Syversen at han er aktuell som ny partileiar. Ifølgje avisa ligg det derimot an til at han blir statssekretær ved Statsministerens kontor i ein koordineringsrolle for partiet.

Fleire sentrale KrF-tillitsvalde har meint at Syversen neppe kan bli ny partileiar eller ny statsråd så lenge han ikkje er valt inn på Stortinget.

Venstre fortset i Solbergs fleirtalsregjering med dei same statsrådane på dei same plassane, kunne Dagbladet erfare måndag.

