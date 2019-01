Minimal oppgang på Oslo Børs

innenriks

Av dei mest omsette aksjane utmerkte spesielt Norwegian seg med ein oppgang på 3,5 prosent. DNO-aksjen steig 2,4 prosent, mens sjømatselskapet Mowi (tidlegare Marine Harvest) og Subsea 7 steig høvesvis 1,5 og 1,6 prosent.

Equinor toppa som vanleg omsetningslista, men trekte hovudindeksen ned med eit fall på 0,3 prosent. DNB fall 0,6 prosent, mens Aker BP sokk 0,8 prosent og Norsk Hydro 1,2 prosent.

På dei viktigaste europeiske børsane var det nedgang både i Paris og Frankfurt – med 0,3 prosent for CAC 40-indeksen og 0,6 prosent for DAX 30, mens FTSE 100 i London auka med mindre enn 0,1 prosent.

Nordsjøolje vart måndag ettermiddag omsett for 62,8 dollar fatet, ein oppgang på 0,4 prosent. Amerikansk lettolje vart omsett for like under 54 dollar fatet, ein oppgang på 0,3 prosent.

