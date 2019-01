Skeiv motvind for homofritatt Ropstad

innenriks

– Eit gufs frå fortida, seier leiaren av Arbeidarpartiets homonettverk, Jon Reidar Øyan, om grunngivinga for at Ropstad skal sleppe å få ansvaret for likestilling og homopolitikk når han blir barne- og familieminister.

Ifølgje NRK skal Ropstad på denne måten kunne reindyrke KrFs barne- og familieprofil, og samtidig sleppe støy knytt til LHBT og abortspørsmål.

Dermed er regjerings-Ropstad hamna i hardt vêr allereie før han er utnemnd. Frå før blæs det også hardt internt for nestleiaren som fekk med seg litt over halve partiet i striden om KrFs vegval.

Kritiske signal

– Dette er ikkje noko fint signal å sende til 15-16-åringen som sit på gute- eller jenterommet og lurer på om han eller ho er annleis. Her har Solberg vist eksepsjonelt dårleg dømmekraft. Dette grensar til stakkarsleg, seier Øyan til NTB.

Han får følgje av Morten Edvardsen i nettverket Skeive Senterpartister.

– «Homo» er framleis eit skjellsord i skulegarden. Det sender eit skremmande signal viss den kommande barne- og familieministeren må fritakast for ansvaret for antidiskriminering og likestilling av homofile, lesbiske, bifile og tranpersonar, seier Edvardsen.

Nasjonal talsperson Arild Hermstad i Miljøpartiet Dei Grøne har òg reagert. På Facebook spør han kva slags familieminister vi får, dersom denne ikkje stolt kan gå i Pride-parade og stå for ein inkluderande homopolitikk.

– Vi er ikkje støy

– Ein familieminister kan ikkje reservere seg frå ansvaret for skeive familiar, skeive barn og barn som veks opp i skeive familiar, seier leiaren av Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfald (FRI), Ingvild Endestad til NTB.

Ho er djupt bekymra for signala frå regjeringa – og spør retorisk om det vil bli ein familieminister med ansvar for heterofamiliar og ein familieminister med ansvar for andre familiar.

Også ho reagerer på grunngivinga:

– Vi er ikkje støy, og det er veldig mange i vår målgruppe som har hatt sterke reaksjonar på det. Ein kan godt flytte ut ansvaret for likestilling, men ein kan ikkje flytte homofile ut av familiepolitikken, seier Endestad.

– Styrkt profil

Leiaren av Opne Høgre, Helge Ytterøy L'Orange, seier at det viktigaste for han er at LHBT-politikken ligg fast, ikkje i kva for departement politikken ligg.

– Den nye plattforma styrkjer LHBT-politikken, og det er mykje viktigare enn departementsstruktur, seier han til NTB.

– Er LHBT-politikk støy?

– Vi har hatt to regjeringsfråsegner som har vore gode og eg opplever at det blir vidareført.

– Er LHBT støy?

– Den politiske plattforma slår fast at det er eit mangfald av familiar. Vi styrkjer LHBT-kompetanse i alle utdanningsløp, vi styrkjer skulehelsetenesta og har offensive tiltak mot sosial kontroll, seier Ytterøy L'Orange.

Trus-bekymring

Den nyleg avgåtte KrF-leiaren Knut Arild Hareide gjekk i Pride-paraden i Oslo i 2016. Året etter, då Ropstad vart nestleiar i KrF, sa han til NRK at det ikkje vil vere naturleg for han å gå i «Gay-parade».

Ropstad meiner at trussamfunn skal behalde statsstøtte sjølv om dei nektar å vie homofile. Han vil la kristne skular få høve til å la vere å tilsetje ein søkjar, dersom denne lever i eit homofilt forhold.

FRI er bekymra over utsiktene til at ansvaret for trus- og livssynssamfunn kan bli flytta frå Grandes kulturdepartement til Ropstads familiedepartement.

– Mange LHBT-personar opplever allereie utfordringar knytt til trus- og livssynssamfunn. I tillegg til å vere klinkande klar på at ekteskap og foreldrerolla skal vere for heterofile, har han òg vore tydeleg på at trussamfunn skal kunne diskriminere homofile. Det er dårleg nytt, meiner Endestad i eit innlegg på nettsida i foreininga.

