Sola i rute i Tromsø – no er mørketida over

Eigentleg er det 15. januar som er datoen når folk i Tromsø igjen kan sjå sola, men det gjeld ikkje dei som er busette på Tromsøya, skriv Nordlys. Dei fekk først sett sola måndag formiddag.

Mørketid er eit naturfenomen som skjer om vinteren, og berre nord for den nordlege polarsirkelen og tilsvarande sør for den sørlege polarsirkelen. Då går banen til sola heilt under horisonten, sjølv når ho er på sitt høgaste.

På fastlandet er mørketida no offisielt over, bortsett frå på Nordkapp, der ein teknisk sett må vente til 22. januar.

På Svalbard og lenger nord kjem ikkje sola tilbake før i midten av februar, mens Nordpolen må vente til 18. mars før sola er tilbake.

