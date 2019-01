Bollestad: – Dette er ein stor dag

innenriks

– Dette er ein stor dag. Gratulerer med dagen! sa Bollestad under ein pressekonferanse saman med dei tre andre partileiarane i regjeringa.

Ho blir sjølv landbruks- og matminister. Bollestad vedgjekk at det har vore nokre krevjande veker og månader, men at KrF har fått gjennomslag for mange av sakene sine.

– Eg, KrF og regjeringa trur at vi blir eit fattig land viss vi blir oss sjølv nok. Eg håpar og trur at folk vil merke at KrF tek ein del av regjeringsarbeidet, gjennom at vi møter folk i kvardagen, med kvardagsutfordringane til folk, og trekker politikken mot sentrum, sa Olaug Bollestad.

