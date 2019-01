Bollestad: – Eg har moka drit

innenriks

– Eg har moka drit, og det er eg i stand til å gjere framleis, svarte Bollestad då ho hadde teke over som landbruks- og matminister etter Frps Bård Hoksrud og fekk spørsmål om eiga erfaring frå landbruket.

Ho innrømmer at jobben med å samle eige parti kan bli vel så krevjande som å ta på seg støvlane og møte landbruksnæringa.

– Vi har vore gjennom ein krevjande periode i KrF. Eg er nøydd til å bruke mykje tid i lokallag og fylkeslag framover. Samtidig har vi skapt fotavtrykk i regjeringsplattforma. No skal vi byggje laget gjennom å vise fram praktisk politikk, seier Bollestad til NTB.

Mørkemann urettferdig

Venstres oppslutning har vore stabilt under sperregrensa sidan partiet kom inn i regjering for eit år sidan. KrF har vore under sidan partiet gjorde sitt vegval i november – eit vegval som delte partiet i to.

Internt blir det strid om nestleiar Kjell Ingolf Ropstad er den best eigna til å ta over som partileiar på landsmøtet i april, og eksternt haglar det med kritikk, mot alt frå kvinnerettar til homofritak for den nyutnemnde barne- og familieministeren.

– Omtalen av Ropstad som mørkemann er urettferdig. Den kjenner eg ikkje igjen, seier Bollestad.

Vil fortsetje

Fleire partiprofilar og lokallag meiner Ropstad var for sentral i vegvals-striden til å kunne samle partiet som ny leier. Det er Bollestad ikkje einig i.

– Eg håpar og trur at han vil vise at han kan samle, byggje, skape begeistring og sjå framover, seier Bollestad.

Ho avviser at ho sjølv er aktuell som ny partileiar etter Knut Arild Hareide. Han gjekk av då landsstyret sist torsdag med 19 mot 17 stemmer sa ja til den framforhandla regjeringsplattforma.

– Kan du tenke deg å fortsetje som nestleiar?

– Eg tek dei oppgåvene valkomiteen og partiet måtte spørje meg om, så svaret er ja.

