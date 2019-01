Denne muggsoppen kan ta livet av deg

innenriks

Først og fremst er det personar med svekt immunforsvar som risikerer å døy av soppinfeksjonar. Men dei seinaste åra har ein òg sett at heilt friske menneske vert ramma.

– Dette kan til dømes vere folk som har hatt influensa. Etter influensaen får dei ein sekundær soppinfeksjon i lungene, soppen viser seg å vere resistent, og så døyr dei, seier seniorforskar Ida Skaar ved det statlege Veterinærinstituttet til NTB.

– Underkommunisert

Muggsoppen på bildet heiter Aspergillus fumigatus. Han kan forårsake dødelege infeksjonar og har utvikla høg grad av resistens mot azolar, dei viktigaste medikamenta som blir brukt i behandlinga.

Skaar meiner at problemet er alvorleg underkommunisert.

– Kvart år døyr like mange av soppinfeksjonar som tuberkulose og malaria. Likevel blir det ikkje snakka om i det heile. Samtidig med dette utviklar soppen resistens mot midla som blir brukte i behandlinga. Resistensen spreier seg over heile verda, utan at det heller blir snakka om, seier ho.

– Veit «nada»

Denne veka er den fremste ekspertisen i verda på soppmiddelresistens samla i Oslo for å diskutere utfordringa. Samtidig blir det lagt fram ein ny rapport om situasjonen for problemet i Noreg.

– Vi veit eigentleg «nada» om korleis det er i Noreg. Statistikken er kraftig underrapportert, men det blir rapportert om 200 alvorlege soppinfeksjonar blant menneske i året, seier forskaren.

Azolar er ein type antibiotika som blir brukt til å behandle soppinfeksjonar hos både menneske og dyr.

– Men azolane blir òg brukt i landbruket. Dei er nødvendige for å sikre nok mat og trygg mat. Azolane blir brukt på golfbanar og i behandling av treverk. I utgangspunktet bidreg auka bruk til auka risiko for resistensutvikling, men utviklinga kan bremsast. Sjølv om det har vore fokus på å hindre resistensutvikling hos sopp som angrip planter, finst det i det heile ingen regulering på tvers av menneske, dyr og plantar i det heile, seier Skaar.

Manglar strategi

Tal frå Nederland har vist at rundt ein tredel av den skumle Aspergillus fumigatus-soppen har utvikla resistens mot azolar. Til samanlikning var berre 7 prosent av soppen resistent i 2007 i Nederland.

Skaar saknar skikkelege tal òg frå Noreg, og dessutan ein klar strategi frå styresmaktene.

– Dei rette styresmaktene må snakke saman for å vite korleis situasjonen er og overvake han. Vi må snakke saman for å finne ut korleis vi kan bruke azolane på best mogleg måte, til å sikre nok mat, trygg mat, samtidig som vi beheld verknaden av dei medisinske azolane, seier forskaren.

Ho peikar på at ein dei siste åra har vorte stadig flinkare til å overvake bakteriell antibiotikaresistens og håper det same kan skje innanfor sopp.

