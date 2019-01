Det strøymer på med nye medlemmer for SV

innenriks

– Responsen har vore overveldande. Mange vart så provosert over den nye regjeringa at dei sat oppe om natta torsdag for å melde seg inn i SV, sa SV-leiar Audun Lysbakken til NTB laurdag då over 350 personar hadde meldt seg inn i SV på to dagar.

Sidan laurdag har ytterlegare over 700 personar meldt seg inn i partiet. Partileiaren meiner medlemsrushet kjem av at folk gjer opprør mot den utvida regjeringa. Sjølv gjekk han hardt ut mot den utvida regjeringa då SVs landsstyre møttest laurdag og er særleg kritisk til løfta til regjeringa på klimaområdet.

– I punkt etter punkt heiter det at regjeringa skal «greie ut» og «legge planar». Vi har haugevis med utgreiingar om klima. Det vi manglar er kutt og handling, slår han fast og legg til at partiet lovar tøff motstand mot regjeringa.

I tillegg til medlemsvekst for SV, har òg Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt fått ei rekke nye medlemmer etter at regjeringsforhandlingane kom i mål.

Ei fersk meiningsmåling viser også at dersom det hadde vore val i dag, ville dei raudgrøne fått eit solid fleirtal med 91 stortingsplassar for Ap, Sp og SV, mens Høgre, Frp, Venstre og KrF samla ville fått 66 mandat mot dagens 88.

(©NPK)