innenriks

– Vi skal kutte utsleppa samtidig som vi skaper økonomisk vekst, sa Grande.

Ho trekte fram at norsk næringsliv er i front i det grøne skiftet, men at Noreg må gjere meir for å betre klimaet.

– Vi må byggje meir jernbane, satse kollektivt og satse på elbilar, sa ho.

Grande er svært glad for å ha fått jobben som likestillingsminister.

– Likestilling har vore ei drivkraft sidan eg melde meg inn i Unge Venstre som 13-åring.

(©NPK)