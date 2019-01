Noreg har fått ein digitaliseringsminister

innenriks

– Eg har lært at det beste trikset er å slå av og på. Uansett viss eg ringjer IT-avdelinga og treng hjelp, så er det «av og på». Det er i grunnen enkelt, forklarte Nikolai Astrup då han tok imot nøkkelen til det nye departementet sitt tysdag.

Med det understreka han at han ikkje har formell IT-utdanning, men han trur likevel at han skal få god kontroll på digitaliseringa av landet. Sjølv om det først er no at Noreg får ein eigen minister på feltet, er allereie den digitale revolusjonen godt i gang.

– Det er fantastisk å sjå den raske omstillinga for å gi digitale tenester ut mot folk flest. Viss du ser på talet på tenester som no blir tilbode gjennom Altinn til dømes, så har det vore ei rivande utvikling. Næringslivet opplever at dei har éin stad å rapportere til, og det er ei stor nyvinning, seier Astrup til NTB.

Digitaliseringsministeren blir plassert i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og får òg overført oppgåver frå Næringsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Astrup gav tidlegare på dagen frå seg jobben som utviklingsminister til KrFs Dag Inge Ulstein. Sjølv om den nye statsrådposten vart oppretta etter ein regjeringskabal der tre nye KrF-statsrådar skulle skvisast inn, meiner Astrup at det absolutt var på høg tid at han vart oppretta.

– Vi har eit godt fundament, og mykje god politikk som allereie er gjennomført. Men med den endringstakten som vi no ser som følgje av digitalisering og dei moglegheitene som då opnar seg, så trur eg statsministeren har sett at vi kan få endå meir ut av dette viss vi har ein statsråd som kan koordinere innsatsen til staten på dette feltet.

