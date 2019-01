Nortura ber fleire grisebønder vurdere å slutte

innenriks

Vel ein månad etter at det vart opna for at svinebønder kan søke om sluttpakkar har rundt 90 bønder meldt si interesse. Dei 90 har til saman rundt 2.700 purker, skriv Nationen.

Omsetningsrådet, som regulerer den norske marknaden for jordbruksprodukt, la opp til å kjøpe ut 4.000 purkar for å få bukt med overproduksjonen av svinekjøtt.

– Det er framleis mogleg å søke. Særleg Rogaland skil seg ut med lita interesse for å delta. Vi håper fleire smågrisprodusentar vil vurdere å gi seg og nytte seg av ordninga, seier direktør Ole Nikolai Skulberg i Nortura totalmarknad, som er avdelinga i Nortura med ansvar for marknadsregulering.

Svinebønder kan få 16.000 kroner per avlspurke i tilskot om dei forpliktar seg til å legge ned drifta og ikkje ha griser i minst sju år. Ordninga blir finansiert av bøndene sjølve gjennom omsetnadsavgifta.

I gjennomsnitt kan bønder få litt over 750.000 kroner for å slutte med griser, ut frå at bøndene i snitt har nær 47 purker kvar. For dei som driv i stor skala kan sluttpakka bli på opp mot 1,7 millionar kroner.

Tala frå Nortura tyder på at det er mange bønder som driv i mindre skala som har meldt interesse for sluttpakke. I snitt har dei som har søkt sluttpakke rundt 30 purker kvar.

