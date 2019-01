Siv Jensen glad for å sleppe «utvatning» i Stortinget

innenriks

– I mindretal vart ofte forslaga våre nedstemt. No er det fleirtal for dei. I ei fleirtalsregjering er vi òg sikre på at politikken blir gjennomført, utan å bli vatna ut i Stortinget. Det har ofte vore Frps saker som har vorte stoppa i Stortinget, sa Jensen då ho møtte pressa tysdag.

Ho viste til at Frp fekk «solid gjennomslag» for dei viktigaste krava sine i regjeringsforhandlingane, nemleg auka satsing på samferdsel, innstrammingar i asyl- og innvandringspolitikken og framleis reduserte skattar og avgifter.

Jensen takka òg partifellen Bård Hoksrud for innsatsen som landbruks- og matminister, ei stilling han hadde i knapt fem månader.

Frp beheld sju statsrådpostar i den utvida regjeringa, og Ingvil Smines Tybring-Gjedde kjem inn i den nyoppretta stillinga som samfunnstryggingsminister.

