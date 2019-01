Solberg forsvarer rekordhøgt tal på statsrådar

innenriks

Solberg har dei siste dagane vorte konfronterte med eit tidlegare intervju, der ho tok til orde for færre departement.

– Der seier eg at eg ønsker færre departement. Det er to færre departement i dag enn i 2013. Eg sa at vi kanskje skulle ha færre statsrådar, men eg var oppteken av å kunne ha statsrådar på enkeltområde i periodar, og at det kunne vere fleire statsrådar i same departement, og det er nettopp det vi gjer. Det er saksområde som gjer at det for augneblinken er nødvendig. Eg har halde løftet mitt om færre departement, sa Solberg på spørsmål frå NTB.

– Ei firepartigjering inneber nødvendigvis òg at det vil bli litt meir utfordrande å finne gode løysingar på alle område innanfor same rammar som før, fortset ho.

Solberg la ikkje skjul på at Høgre har få statsrådar samanlikna med oppslutninga til partiet.

– Det må vere fungerande for dei minste partia. Dei må kunne ha ei gruppe i ei regjering som gjer at det går bra, sa ho.

– Men eg kan forsvare kvar av dei statsrådpostane vi har i regjeringa, som gode, viktig område, også i gjennomføringa av reformer og endringar, fortset statsminister.

(©NPK)