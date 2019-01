Sylvia Brustad sluttar i Spekter

innenriks

Den tidlegare Ap-statsråden vart tilsett i ei nyopprettet stilling som direktør for Spekter Helse sommaren 2017.

– Oppgåvene og ansvaret eg har hatt i Spekter har vore spennande, men har òg vist seg å bli noko forskjellig frå det eg så for meg då eg starta. Eg vil no bruke litt tid på tenke meg om for å finne ut kva eg skal byrje med, seier Brustad i ei pressemelding.

Administrerande direktør Anne-Kari Bratten i Spekter seier at ho beklagar, men også respekterer Brustads avgjerd.

– Eg vil takke Sylvia for innsatsen hennar og engasjement i tida ho har jobba hos oss. Med den politiske erfaringa si, klokskap og ikkje minst sitt gode humør, har ho gitt viktige bidrag i så vel utviklinga til Spekter som oppgåveløysing i tida ho har vore her, seier Bratten.

