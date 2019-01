Tybring-Gjedde er Noregs første minister for samfunnssikkerheit

innenriks

– Utsegna mi kom på bakgrunn av ei heilt konkret sak, som var veldig personleg. Eg kjem til å vere tilgjengeleg og er ikkje redd for journalistar, sa Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) onsdag, etter å ha fått nøkkelen til det nye departementet sitt.

Ho går inn i eit delt departement med justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Tybring-Gjedde får ansvaret for samfunns- og IKT-sikkerheit og beredskap, inkludert krisehandtering og tryggingsstyring i justissektoren. Ho får òg ei samordningsrolle og pådrivaransvar for samfunnssikkerheit i sivil sektor.

Møte pressa

I eit intervju med organisasjonen Human Rights Service i sommar sa Tybring-Gjedde at ho nærast ikkje tør å møte til debatt i Dagsnytt 18 og at nokre journalistar er så vondsinna at dei kan finne på kva som helst.

Bakgrunnen for utsegna var kritikken mannen hennar, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp), fekk etter terrorangrepa 22. juli 2011.

Han skreiv i 2010 ein kronikk i Aftenposten kalla Drøm frå Disneyland om innvandringa i Noreg, der han var sterkt kritisk til Arbeidarpartiet. Etter massiv kritikk frå fleire hald enda han med å beklage kronikken i august året etter.

På eigne bein

På spørsmål om korleis det er å vere statsråd når ektemannen sit som stortingsrepresentant og har vore kritisk til regjeringa, svarer ho slik:

– No er vi i 2019, og eg er eit heilt sjølvstendig individ som står heilt på eigne bein. Så det er kjempefint om de stiller meg spørsmål om bakgrunnen min og det eg har gjort. Det set eg stor pris på.

Tybring-Gjedde får òg kritikk for utsegner frå 2016 om klimaendringar.

– Eg trur det er klimaforandringar, men eg trur ikkje nødvendigvis dei berre er menneskeskapte, sa ho til Aftenposten.

Ekstremvêr

Talsperson Arild Hermstad i Miljøpartiet Dei Grøne meiner ho må gå av dersom ho framleis meiner dette.

– Klimaendringar vil gi enorme utfordringar knytt til ekstremvêr og akutt øydelegging av viktig infrastruktur. Om ho ikkje har auga opne og forstår den risikoen dette gir for menneske og miljø, så er det rett og slett uansvarleg, seier han.

