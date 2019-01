Ulstein: – Eg gler meg veldig til å stupe i det

innenriks

Ulstein fekk nøkkelen til kontoret frå avtroppande utviklingsminister Nikolai Astrup (H) tysdag ettermiddag.

– Du kjem ikkje til å vere så mykje her. Du kjem til å vere ute på farten, for ein løyser ikkje verdsproblem bak skrivebordet, ein må ut, sa Astrup.

Ulstein fekk ikkje berre nøkkel, men òg ein fotball som er laga for å fremme berekraftsmåla.

– Dette er jobbeskrivinga di i eit nøtteskal, nemleg dei 17 berekraftsmåla som verda har vorte einig om at vi skal nå innan 2030, sa Astrup.

– Eg gler veldig meg til å stupe i det, sa Ulstein, som kommenterte at han skulle hatt med seg eit Brann-skjerf – og antyda at han har sans for fotball.

– Først og fremst skal eg bruke litt tid no. Det er ikkje så mange timane sidan eg fekk ein telefon, forklarte Ulstein.

Han fortel om ein krevjande runde i «familierådet», sidan han slutta som byråd i Bergen nettopp for å prioritere tida annleis, kanskje nettopp til bistandsarbeid.

– Då spørsmålet kom, så er det fantastisk å få jobbe med det og forhåpentlegvis vere med på å gjere ein skilnad for dei som treng det mest, sa Ulstein.

