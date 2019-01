Bekkevold: – Kan ikkje drive valkamp for denne regjeringa

innenriks

Bekkevold har vore vald inn på Stortinget for Kristeleg Folkeparti (KrF) sidan 2009. Han har sete i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og er no nestleiar i familie- og kulturkomiteen.

Etter denne perioden er det likevel slutt, skriv Filter Nyheter.

Bakgrunnen er at Bekkevold meiner at KrF har brote eit løfte ved å gå inn i regjering med Framstegspartiet.

– Plattforma for den nye regjeringa er ikkje god nok til å forsvare løftebrot. Andre får overta plassen min i Telemark. Eg kan ikkje drive valkamp for denne regjeringa, sa Bekkevold under eit arrangement i regi av Pr-byrået byrået Gambit H & K måndag.

Mellom anna trekkjer han fram at det i plattforma står at Noreg skal bruke posisjonen sin som bistandsytar til å sikre fleire returavtalar.

– Dette har KrF aldri vore for, og no skal vi bidra til å administrere eit slikt system. Telemark KrF fortener ein kandidat som er meir entusiastisk til dette regjeringssamarbeidet enn det eg er, seier Bekkevold til Klassekampen etter at den nye regjeringa vart presentert tysdag.

Samtidig legg han til at «ikkje noko er hogge i stein».

Melder seg ut i protest

Han er likevel ikkje den einaste som meiner at KrF er på feil kurs. Tidlegare nestleiar i KrFU og statssekretær Odd Anders With varsla torsdag i førre veke at han melder seg ut av partiet.

«Til KrF. Jeg melder meg med dette ut av partiet pga. løftebrudd, feil kurs, støtte til toblokktenkning og polarisering og legitimering av mer Frp-politikk», skriv With på si Facebook-side.

Også KrFUs første nestleiar Nikolai Skogan frå Troms sluttar i ungdomspartiet, skreiv Vårt Land måndag.

– Etter sist landsstyre i KrF der eit fleirtal vel å gå inn i ei Høgre-Frp-dominert regjering, har eg ikkje noko anna val enn å gå ut, skreiv han på Facebook.

Fleire forlèt partiet

Før helga opplyste òg nestleiar i Oppland KrF og tidlegare fylkesleiar, Anne Marie Bagstad Jøranli, at ho melder seg ut av partiet. Ho trekte fram Kjell Ingolf Ropstads «bløff» om abortlova i grunngjevinga si.

Marit Brandt Lågøyr er Knut Arild Hareides tidlegare rådgjevar. Ho vel å takke for seg fordi ho slit med at «KrF har valt å være på lag på Frp», skriv ho på si Facebook-side.

KrF-politikarane Dag Sele, Svein Helgesen og Morten Halling er òg blant dei som no forlèt partiet i protest.

Usikkert om Hareide fortset

Mange i KrF krev no at Hareide fortset som parlamentarisk leiar, ei rolle som han også ønsker, ifølgje Klassekampen. Han har sjølv ikkje kommentert saka overfor avisa, men seier til TV 2 at det er opp til stortingsgruppa.

– Eg har sagt heile vegen at eg ønsker å gjere ein jobb for KrF, ikkje i dette regjeringsprosjektet, men eg har gitt ein tydeleg lovnad om å gjere ein jobb for KrF, seier Hareide til TV 2.

På spørsmål om han stenger døra som parlamentarisk leiar, er Hareide klar.

– Nei, det gjer eg ikkje. Det er ei avgjerd KrFs stortingsgruppe skal ta.

Stortingsgruppa skal møtast onsdag.

