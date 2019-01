Lovsamlinga kan bli redda av Stortinget

innenriks

Rett24 har meldt at styret i Det juridiske fakultets lovsamlingsfond har vedteke å leggje ned lovsamlinga. Årsaka er sviktande sal, slik at den tradisjonsrike boka ikkje lenger lèt seg finansiere. Men no kan det komme pengar til å reversere avgjerda.

Justispolitisk talsmann og medlem av justiskomiteen, Peter Frølich (H), meiner symbolverdien i å ha ein trykt versjon av Noregs lover er så stor, at Stortinget etter det han meiner bør finansiere ein versjon til eige bruk. Ein førespurnad er retta til presidentskapet, som skal behandle spørsmålet i nær framtid.

– Og når det først blir gjort eit redigeringsarbeid betalt av Stortinget, bør det vere ei smal sak å trykkje nokre versjonar òg til andre som måtte ynskje den. Eg kan lett sjå føre meg at til dømes domstolar, kommunestyre, universitet eller advokatkontor framleis vil ynskje å ha ein versjon, seier Frølich.

Politikaren peikar på både seremonielle og prinsipielle grunnar for at det bør brukast pengar på dette.

– Lovsamlinga er eit symbol på kontinuitet, stabilitet og tradisjon. Lovsamlinga er òg ein synleg manifestasjon av det som sameinar oss som nordmenn, og det som konstituerer samfunnet vårt, litt på same måte som flagget og riksvåpenet, seier han.

