Mann dømt for mishandling av kona gjennom 20 år

innenriks

Sogn og Fjordane tingrett fann mannen skyldig i fysisk vald som slag, lugging og kasting av gjenstandar mot kona. Han skal òg ha sett opp eit skjult kamera for å overvake kona, som han meinte var utru, skriv NRK.

Ved eit tilfelle skal mannen ha bunde fast kona på hendene og føtene, halde ei pute over andletet hennar slik at ho ikkje fekk puste, og deretter tømt parafin over henne mens han trua med å setje fyr.

I retten fortalde kona at ho at har levd med fysisk vald og psykisk terror og verbale truslar over ein periode på 20 år. Ho fortalde òg at barna deira ved fleire tilfelle har vore vitne til valden.

Mannen nekta likevel straffskyld i tingretten. Retten meinte å finne bevis for at kona har levd i eit regime prega av kontinuerleg frykt for vald og fannmannen i 40-åra skyldig. Han vart dermed dømd til tre års fengsel. Mannen må òg betale kona 160.000 kroner i erstatning.

(©NPK)