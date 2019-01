Ropstads gule kort skal sikre alle barn eit fritidstilbod

innenriks

– Vi ønsker å sikre alle barn ein trygg oppvekst, og moglegheita for å delta på ein fritidsaktivitet er viktig for at barn skal vere inkludert. Aktivitetar er viktig for utviklinga til barn, for at dei skal få venner og oppleve meistring, seier Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

Han hadde den første dagen sin på jobb som barne- og familieminister onsdag, ei knapp veke etter at han forhandla Kristeleg Folkeparti inn i regjering. På pressekonferansen på Gardermoen heldt han opp eit heimesnikra fritidskort – i KrFs gule farge med raudt hjarte på – som symbol på eitt av gjennomslaga til partiet.

Regjeringa lovar at alle barn mellom 6 og 18 år skal få eit fritidskort som skal nyttast til å dekke deltakaravgift etter mønster frå ei islandsk ordning, heiter det i Granavolden-plattforma. Ordninga skal vere ubyråkratisk og enkel, og kommunane skal kunne legge ekstra pengar i potten, blir det lovd.

Men så mykje meir enn det veit heller ikkje Ropstad. På spørsmål om kor mykje ordninga vil koste eller kor mykje pengar kvart barn skal få, lyder svaret:

– Det skal greiast ut. Eg trur det uansett vil vere noko ein kan fylle på gradvis, seier han.

Ropstad seier løysinga med fritidskort for barn mellom 6 og 18 år heng saman med KrFs krav om auka barnetrygd. Partiet vann fram med ein auke for barn mellom 0 og 6 år. Dei eldre barna skal altså få eit fritidskort i staden.

Kommunane kan plusse på

Han påpeikar at mange kommunar har liknande ordningar retta mot barn i låginntektsfamiliar. Dette kan samordnast med løysinga til regjeringa, meiner han.

Men det er altså ikkje berre dei med lågast inntekt som skal nyte godt av ordninga.

– For ganske mange vanlege familiar er det utfordrande å delta på aktivitetar, påpeikar Ropstad.

– Eg trur det kjem til å bli ei populær ordning, seier han.

At temaet engasjerer, viser responsen på innlegget debattanten Kadra Yusuf la ut på Facebook, der ho kritiserer den høge prisen for å vere med på barneidrett.

Ei undersøking DNB fekk utført i fjor, tyder på at barn deltek på færre aktivitetar enn tidlegare. 27 prosent av barna i alderen 0–17 år deltek ikkje i nokon organisert fritidsaktivitet gjennom ei veke.

Tala viser dessutan at dess høgare inntekt familien har, dess fleire aktivitetar deltek barna på.

Kjem snart

Det er ikkje klart når ordninga kjem på plass, men Ropstad håpar det blir så snart som mogleg, og påpeikar at det berre er 2,5 år igjen av regjeringsperioden.

Ropstad opnar for å bruke av midlar som regjeringa til no har sett av for å gi fritidstilbod til barn i låginntektsfamiliar for å finansiere ordninga. Dessutan kan altså kommunane plusse på.

Han trur ikkje kvart barn får eit KrF-gult fritidskort i posten, men viser til den islandske modellen. Der kan barna fylle ut eit skjema på nett om kva for ein aktivitet dei vil byrje på. Så blir pengane overført til klubben eller foreininga som driv aktiviteten. Kvart barn får 3.500 kroner, ifølgje Ropstad, som seier modellen på Island fungerer veldig godt.

Den ferske barneministeren kan førebels ikkje svare på om det er meininga at summen norske barn får, skal dekke utgiftene til minst éin aktivitet.

– Det kjem heilt an på. Alpint vil jo vere dyrare enn ein sjakklubb, påpeikar han.

(©NPK)