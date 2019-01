Barth Eide ønske ny oljedebatt i Arbeidarpartiet

innenriks

– Vi kan ikkje frede oljepolitikken, seier Espen Barth Eide i Arbeidarpartiet til Klassekampen.

I dag tek staten 78 prosent av rekninga for oljeselskap som leitar etter olje utan å gå med overskot. I 2017 vart det utbetalt i alt 3,3 milliardar i leiterefusjon, viser tal frå Skatteetaten.

Kritikk mot ungdomspartia

– Vi må ha ein diskusjon om den politikken vi har hatt til no, er den rette framover. Vi skal gi føreseielege vilkår for bransjen, men fleire og fleire økonomar seier at vi har ei litt for aktivistisk leiterefusjonsordning, ikkje berre på klimasida, men òg i forhold til framtidig avkasting, seier Eide.

Toppar i oljenæringa gjekk i førre veike hardt ut mot ungdomspartia som vil avvikle oljenæringa innan 2035 og skrote leiterefusjonsordninga.

Til Dagens Næringsliv sa oljeservicetopp Ståle Kyllingstad at han er «svært sjokkert» over at særleg AUF ikkje har skjønt kor mykje oljenæringa betyr for norsk økonomi. Han meinte skuleverket har svikta fundamentalt når så mange unge ikkje har forstått tydinga av oljesektoren for norsk økonomi.

Fallsande etterspurnad

– Det er ein ukledeleg arroganse å antyde at leiarar av viktige ungdomsorganisasjonar ikkje skjønnar at olje har bygd mykje velstand. Det skjønnar dei, men dei ser òg kva for ei retning dette går i og anbefaler å ta tak i dette no. Det bør næringa skjønne og vere med på ein opplyst diskusjon om, seier Eide.

Noreg må førebu seg på at oljedelen av rikdommen blir mykje lågare i framtida, påpeikar Eide.

– Vi kan komme dit ved å slutte å produsere, og det meiner ikkje eg, eller ved at vi ser skrifta på veggen: at etterspurnaden ikkje vil vere der, seier han til Klassekampen.

(©NPK)