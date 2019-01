Bollestad peikar igjen på Ropstad – avblæs leiardebatt

innenriks

Fungerande Krf-leiar Bollestad har på spørsmål om ho er førebudd til å bli partileiar tidlegare sagt at ho ikkje sjølv vil abdisere, og er førebudd til å ta dei oppgåvene partiet ber om. Men samtidig har ho peika på Ropstad som ny leiar for partiet.

Overfor Vårt Land innrømmer Bollestad no at dei tidlegare utsegnene hennar kan ha vore tvitydige. På direkte spørsmål frå avisa om ho på lik linje som Ropstad sjølv er kandidat til leiarvervet på permanent basis, svarer Bollestad:

– Nei, eg har peika på Ropstad og han bør bli KrFs neste leiar.

Bollestad står fast ved oppmodinga si om Ropstad som ny partileiar og meiner leiardebatten til partiet kan avlysast. Vidare forklarer ho rolla si slik:

– Når eg har uttalt at eg ikkje vil abdisere, så handlar det om dette: Viss partiet vil at eg som nestleiar skal vere med å løfte Kjell Ingolf, så vil eg bidra til det. Eg har vore med på å byggje leiarar før – det vil eg gjerne vere med på no. Den moglegheita er det no opp til partiet å gi meg, seier ho vidare til avisa.

Dermed parkerer ho eigne moglegheiter for å bli lansert som ein alternativ leiarkandidat i det pågåande leiarløpet i partiet.

Valet av ny leiar skal skje på landsmøtet til partiet 26.–28. april. Fylkeslaga skal gi innspel til valkomiteen innan 1. februar. Leiaren i valkomiteen Geir Jørgen Bekkevold håpar å ha kabalen klar etter landskonferansen i helga.

