Hovudindeksen på Oslo Børs fell

Den siste veka har hovudindeksen falle 2 prosent. Det vart omsett aksjar og eigenkapitalbevis for 3,55 milliardar kroner fordelt på 106.000 handlar gjennom fredagen, noko som vitnar om låg aktivitet.

Telenor toppa omsetningslista med ei omsetning på 345 millionar kroner. Kursen fall 2,8 prosent til 164,25 kroner gjennom dagen.

Equinor vart skubba ned på andreplass med ei omsetning på 343,6 millionar kroner og enda med ein oppgang på 0,8 prosent.

Kreftbehandlingsselskapet Nordic Nanovector vart dagens tapar med eitt fall på 11,1 prosent til 45,5 kroner. Bakgrunnen for fallet er at selskapet fredag morgon melde at dei hadde utskrive nesten 5 millionar nye aksjar til ein kurs på 45 kroner, skriv Hegnar.no.

Norwegian vart ein av dagens vinnarar og henta seg inn 2 prosent etter fallet dei siste dagane. Kursen har falle 16,8 prosent den siste veka. Norsk Hydro steig 1,5 prosent og Aker BP auka 0,8 prosent.

Dei leiande børsane i Europa steig markert med unntak av FTSE 100 i London som fall 0,1 prosent. DAX 30 i Frankfurt steig 1,4 prosent, mens CAC 40 i Paris gjekk opp 1,1 prosent.

Då Oslo Børs stengde, kosta eit fat nordsjøolje 61,4 dollar på spotmarknaden, ein vekst på 40 cent gjennom dagen. Prisen på amerikansk lettolje var fredag ettermiddag 53,5 dollar fatet, som er ein halv dollar meir enn torsdag ettermiddag.

