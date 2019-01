Mange fattige vil framleis få barnetrygd-kutt

innenriks

– Barnetrygda skal aukast med 7.200 kroner for barn mellom 0 og 6 år, og auken av barnetrygda skal haldast utanfor berekninga av sosialhjelp, sa det nyslegne barne- og familieministeren Kjell Ingolf Ropstad til NTB då regjeringsplattforma var klar.

Men djevelen ligg som kjent i detaljane, og nettopp ordet auke i utsegna får SV til å stegle.

– Sjølv når regjeringa for ein gongs skuld gjer noko bra og utvidar barnetrygda, klarer ho å finne smotthol for å sørgje for at dei fattigaste ikkje skal få like mykje. Det er eit hån mot dei som har minst, seier SV-leiar Audun Lysbakken til NTB.

Ein gjennomgang av Kostra-tal frå 2017 som beskriv kommuneverksemda, viser at nesten 50.000 barn lever i familiar som får redusert sosialhjelp, fordi barnetrygda blir rekna som inntekt i berekningsgrunnlaget. Det er gjerne dei fattigaste familiane som tek imot sosialhjelp.

Berre 65 norske kommunar vel å ikkje rekne barnetrygda med i inntektsgrunnlaget, noko lover og reglar altså opnar for.

Barnetrygd = inntekt

KrF har programfesta at barnetrygda skal haldast utanfor berekningsgrunnlaget for sosialhjelp, men fekk i regjeringsforhandlingane altså ikkje gjennomslag for anna enn å halde auken utanfor berekningsgrunnlaget.

Eit grovt overslag tilseier at ein i 2020 vil få vel 16.000 kroner i året i barnetrygd for eit barn under seks år.

Av dette vil altså berre auken på 3.600 kroner i 2020 bli halden utanfor i berekningsgrunnlaget for sosialstønad – ein knapp firedel av det totale beløpet.

Ein auke på totalt 7.200 i åra 2020 og 2021 vil bety at ein større del blir halden utanfor berekningsgrunnlaget.

Viss auken blir som regjeringa føreset, vil samla barnetrygd for eit barn i alderen 0 til 6 år i 2021 liggje på nesten 20.000 kroner.

– Halvvegs

SV vil ha slutt på avkortinga og ei kraftig opprusting av barnetrygda. Partiet kalla endringa KrF har fått gjennomslag for, for veldig halvvegs.

– Denne ordninga er ein ekstremt målretta måte å sørgje for at dei fattigaste familiane ikkje får støtte på. Viss barnetrygda verkeleg skal vere den gode hjelparen mot fattigdom som ho kan vere, så må denne ordninga fiksast, seier Lysbakken.

Han synest det er trist at Ropstad sel inn auken som ein stor siger.

– Det er det ikkje. Dette er heilt nede på minimumsnivået av kva dei burde ha fått til for å hjelpe dei fattigaste barna, seier Lysbakken, som minner om at over 100.000 barn veks opp i fattigdom i Noreg.

– Dei gjorde ikkje noko

KrFs familiepolitiske talsmann Geir Jørgen Bekkevold meiner kritikken frå SV fell på steingrunn.

– Dei gjorde absolutt ikkje noko med barnetrygda då dei sat i regjering. Dei gjorde heller ikkje noko for å sikre at barnetrygda ikkje skulle reknast inn som inntekt av den enkelte kommunen, seier Bekkevold til NTB.

Vidare understrekar Bekkevold at KrF vil kjempe vidare for styrkt barnetrygd for barn mellom 6–18 år, og at alle kommunar skal halde barnetrygda utanfor sosialhjelpa.

Barnetrygda hadde stått uendra i to tiår då KrF i fjorårets budsjettforhandlingar fekk gjennomslag for å auke ytinga med vel tusen kroner i året. I regjeringsplattforma fekk KrF gjennomslag for ein ytterlegare auke, men berre for dei yngste barna.

Dei raudgrøne partia auka ikkje ytinga då dei hadde makta i åra 2005–2013. Då som no kunne kommunane velje å rekne barnetrygda som inntekt.

(©NPK)