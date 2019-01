innenriks

Møtet blir halde i Kristiansand klokka 11, opplyser EL og IT Forbundet til NTB.

Bakgrunnen for streiken er at forbundet krev tariffavtale for dei tilsette. Fem elektrikarar i Traftecs avdeling i Rogaland har vore i streik sidan 18. juni i fjor.

