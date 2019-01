Regjeringa opnar for å ta milliardutgifter «under streken»

innenriks

Det bekrefta Henrik Asheim (H), som er leiar av finanskomiteen på Stortinget, i NRKs politisk kvarter fredag. I praksis betyr det at regjeringa opnar for å bruke oljepengar utover den summen som kvart år blir sett av på budsjettet, i tråd med handlingsregelen for oljepengebruk.

– Her er det to heilt konkrete ting der ein seier at ein skal vurdere å gjere det på denne måten, fordi det er ein unntakstilstand og ein veldig spesiell situasjon, seier Asheim.

Ein ny fregatt kan få ein prislapp på 4 milliardar kroner, mens eit nytt regjeringskvartal har ein anslått kostnad på 15 milliardar.

– Dette handlar om å kunne få gjort nokre store investeringar i det staten eig, og som det er vanskeleg å få forsikra, utan å måtte ta ned aktiviteten på andre ting, forklarar Asheim.

Han viser til at ein ved eventuelt å bruke 4 milliardar «under streken» i budsjettsamanheng for å kjøpe ein ny fregatt, slepp å ta ned aktiviteten i Forsvaret med tilsvarande sum. Asheim seier samtidig at dette er noko regjeringa «vurderer» å gjere, ikkje noko ein seier ein «skal» gjere.

Han avviser samtidig at det er aktuelt å også skyve milliardinvesteringa til i nye kampfly og veg ut av dei vanlege budsjetta.

– Nei, det skal vi ikkje gjere, seier Asheim, som òg understrekar at det vil vere uheldig viss slik budsjettering som regjeringa no opnar for, «breier om seg.»

I plattforma heiter det at staten følgjer sjølvassurandørprinsippet. Det betyr at hovudregelen er at staten ikkje forsikrar seg, men dekkjer skadar og tap når dei oppstår. Regjeringa vil greie ut og vurdere om nyinnkjøp der staten er sjølvassurandør bør kunne førast som ein 90-post i statsbudsjettet.

