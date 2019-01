Tørr, varm sommar gav elendig elvefiske

innenriks

Det er oversikta frå Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser den dramatiske effekten den uvanlege varmen sommaren som prega 2018 hadde på lakse- og aurefisket i elvane. Det vart fanga snautt 150.000 fisk, det lågaste sidan 1988.

– Sommaren 2018 gav det dårlegaste laksefisket på 30 år. Berre 98.947 laksar vart fanga i sportsfiske i elv, seier generalsekretær Torfinn Evensen i interesseorganisasjonen Norske Lakseelver.

Han forklarer at villaksen blir ståande i sjøen i staden for å gå opp i elvar med lite og varmt vatn. Derfor er han kritisk til at det vart teke opp 11 prosent meir villaks med nót frå sjøen enn i 2017. Tala frå SSB viser òg at over 22.000 laksar vart sleppte levande ut igjen i elvane.

Trass fleire meldingar frå bekymra fiskarar målte ikkje Miljødirektoratet nokon tilbakegang i mengda tilbakevandrande laks. Derfor vart det heller ikkje innført spesielle reguleringar i fisket. På seinsommaren snudde vêret, og det kom etterlengta nedbør.

– Då regnet omsider kom, opplevde dei fleste av vassdraga som framleis var opne, eit godt fiske, seier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Undersøkinga Norske Lakseelver har gjort blant sportsfiskarar i august, viste at to av tre spurde hadde fiska færre døgn enn vanleg på grunn av varmen. Fleire elvar vart òg stengde i periodar.

(©NPK)