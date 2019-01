– Trist sorti for juryordninga

innenriks

Etter seks dagar med rådslåing stod formannen i den siste juryen i landet fram i Borgarting lagmannsrett måndag ettermiddag og kom med denne rettsavgjerda:

Eirik Jensen har ikkje medverka til innførsel av store mengder hasj, men han er skuldig i grov korrupsjon.

Ekspolitimannen vart dermed frifunnen for det alvorlegaste tilhøvet i tiltalen, og kjend skuldig i eit lovbrot som hadde strafferamme på 10 års fengsel. Jensen og forsvararen hans John Christian Elden rakk likevel knapt å trekkje eit lettande sukk før lagdommar Kristel Heyerdahl spolerte gleda:

– Dommarane meiner Jensen utvilsamt er skuldig etter post 1 i tiltalen Heile saka skal derfor behandlast på nytt med nye dommarar.

– Trist sorti

At fagdommarane i Borgarting lagmannsrett set ei juryrettsavgjerd til side, høyrer med til det sjeldne. At dette skulle skje i den aller siste jurysaka i noregshistoria var derfor overraskande for mange, mellom dei Elden, som i samråd med klienten sin vedtok å anka tilsidesetjinga til Høgsterett.

– Det er svært overraskande at fagdommarane ikkje kan godta juryen som har sete i seks dagar og vurdert dette grundig, sa han.

– Dette er ein lite verdig sorti av juryordninga. Det finst ingen fellande bevis, og då har fagdommarane basert dette på ei heilskapsvurdering, sa Elden

Jensen sjølv, som no kan stå overfor endå fleire månader med uvisse, kom med ein endå krassare reaksjon.

– Eg syntest det eigentleg på ein måte er å, for å seie det på enkelt norsk, spytte på juryen, det lagmannsretten no har gjort, sa han.

– Takk og farvel

Forskar og tidlegare lagdommar Lars-Jonas Nygard har i mange år kjempa for at juryordninga skal opphevast. Han kallar utviklinga på måndag den siste spikaren i likkista til juryordninga.

– Det er nesten umogleg å forstå at juryen greier å sameine desse to konklusjonane. Det er derfor dommarane har sett rettsavgjerda til side, at lagretten kunne finne han skuldig i korrupsjon, men ikkje innførsel. Kva skal han ha fått pengane for då? seier Nygard til NTB.

– Sånn er jurysystemet. Når ein då legg til at det ikkje blir gitt noka grunngiving, så ser ein kor komplisert dette eigentleg er, seier den tidlegare lagdommaren.

– Misbrukar lova

UiO-professor Alf Petter Høgberg ved institutt for offentleg rett meiner fagdommarane vart sette i ei «kattepine» av juryen. Å frifinne Jensen for medverknad til narkotikainnførsel ville gjort det vanskelegare å treffe rett straffenivå for korrupsjonsspørsmålet.

– Eventuelt avtalt formål om korrupsjonshandlingar knytt til narkotikainnførsel ville vore med på å få opp straffenivået. Kan ein ikkje trekkje inn noko knytt til dette, raknar noko av karakteren til korrupsjonsforholdet, slik at ein òg ville hamna veldig langt nede på straffbarheita, seier han.

Høgberg er likevel svært kritisk til at fagdommarane valde å setje til side rettsavgjerda til juryen.

– Dette skal ifølgje motiva til lova vere avgrensa til tilfelle der lagretten har vist grov uforstand. Med dette seier ein eigentleg at lagretten, altså juryen, har svikta fullstendig. I denne saka meiner eg det er urett å gå ut frå at juryen har svikta, seier han.

Mister alminneleg fornuft

UiO-professoren er blant dei som ser med vemod på at juryordninga no er historie.

– Ein av fordelane er at ein no må grunngi avgjerdene. På den andre sida meiner eg det er uheldig at fagdommarane skal inn for å vere med på å avgjere skuldspørsmålet, seier Høgberg.

– Juristar er ikkje ekspertar på dømming av bevis dei heller, dei har ofte ein livsfjern, sjølvrettferdig og sjølvgod tilnærming til ulike livsforhold og menneskelege standardar. Det blir meir formelt ekspertvelde og mindre alminneleg sunn fornuft, seier jussprofessoren.

(©NPK)