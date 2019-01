Cappelen vil slappe av og utdanne seg til kokk

innenriks

Det er allereie rekna med at det tidlegaste saka eventuelt kan komme opp for ny behandling i lagmannsretten, vil vere i januar 2020. Dermed blir Cappelen ein av dei som har sete lengst i varetekt i Noreg. Han vart arrestert og varetektsfengsla rett før jul i 2013.

52-åringen sit varetektsfengselet i Ila fengsel, men var til stades i Borgarting lagmannsrett i Oslo måndag der han følgde framlegginga av rettsavgjerda til juryen og deretter tilsidesetjinga til fagdommarane.

– No er det å byrje å jobbe igjen. Tilbake på kjøkkenet i Ila fengsel, der han skal prøve å ta fagbrevet for å bli kokk. Han håpar på det. Den sjansen har han på Ila. Han har ikkje fått jobba noko mens han har vore i retten. Det er klart at det ikkje er så morosamt å vente halvtanna år til på ei avgjerd, seier forsvararen hans Benedict de Vibe til VG.

De Vibe seier at Cappelen kunne ha levd med rettsavgjerda til juryen om grov korrupsjon.

– Det er ikkje noko alfa og omega for han at Eirik Jensen skal få strengast mogleg straff. For med rettsavgjerda til juryen så kan ein godt seie at størstedelen av det Cappelen seier er lagt til grunn, berre det at juryen ikkje fann det bevist at Jensen var skuldig i medverknad til narkotikatilførslane, seier advokaten.

