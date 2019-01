Eirik Jensen: Dei har spytta på juryen

innenriks

– Det skulle jo bli gått ein runde på korrupsjonsbiten i morgon, men det fekk vi jo ikkje høve til. Eg synest det eigentleg på ein måte er, for å seie det på enkelt norsk, å spytte på juryen, det lagmannsretten no har gjort, uttalte ein resignert og skuffa Eirik Jensen til pressa etter at fagdommarane i Borgarting lagmannsrett hadde sett rettsavgjerda til juryen til side.

Tung periode

– Kva skal ein seie? Eg er jo skuffa, sjølvsagt. Dette har vorte ei prestisjesak, og det er ikkje eg som har gjort ho til det, sa Jensen, før han svarte dette på spørsmål om kva han meinte med at det hadde vorte ei prestisjesak:

– Eg vågar den påstanden. De får reflektere.

– No blir det ytterlegare ein tung periode, og å prøve å førebu seg mentalt og vere klar til ein runde til, det veit eg ikkje korleis går, fortsette Jensen.

Samvitsfull jury

På spørsmål om dette var det verste resultatet for Jensen, svarte han kort:

– Ja, sjølvsagt.

Han utdjupa:

– Eg har veldig lita tru på rettssystemet. Prinsippet er at du skal dømmast av likemenn, dine eigne. Dei gjorde det samvitsfullt. Det har du sett på tidsbruken. At det blir ei tilsidesetjing er heilt uforståeleg for meg, med det prinsippet i botnen. Då er det klart at eg reagerer.

